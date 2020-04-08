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 РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам

РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам
Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672
Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

 Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам

Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам
11:18   8 Апреля 2020
Весь мир

Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам

Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам

Многие страны осознали, что в непростые времена всегда можно обратиться за помощью к России, которая обязательно поможет, считают журналисты болгарского издания "Факти".

Автор статьи заявил, что некоторым странам пришлось попасть в трудное положение, чтобы понять свою беспомощность без поддержки России, пишет "ПолитЭксперт".

Многие СМИ пишут, что Россия оказывает помощь другим государствам в ущерб себе, что говорит об искренности ее намерений. Критика помощи РФ в некоторых СМИ является абсурдом.

Россия подает миру пример, как следует действовать в борьбе с общей угрозой, протягивая руку помощи нуждающимся, в то время как Евросоюз отказался это сделать. Подобная позиция вызывает множество вопросов о дальнейших перспективах внутри ЕС.

Этот случай доказывает, что в мире существуют проблемы, против которых необходимо объединиться.

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Автор: Яна Либерман
#россия #евросоюз #коронавирус

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