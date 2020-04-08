Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в России

Генпрокуратура РФ выявила новые фейки о коронавирусе в России.

Фейки касаются "увольнения тысяч человек" в Перми, массового инфицирования и предстоящего "кровопролития" в Бурятии.

Как сообщалось, изданию "Новая газета" грозит новый судебный иск за распространение фейка о ситуации с коронавирусом в ЗАТО в Мурманской области. Журналисты писали о "чрезвычайных мерах в регионе". Также житель Улан-Удэ распространял сведения якобы о 60 зараженных COVID-19 в Бурятии, когда на самом деле вирус подтвердился у 19 человек в республике.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.