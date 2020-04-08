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 РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам

РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам
Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672
Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

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10:59   8 Апреля 2020
Общество

Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в России

Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в России

Генпрокуратура РФ выявила новые фейки о коронавирусе в России.

Фейки касаются "увольнения тысяч человек" в Перми, массового инфицирования и предстоящего "кровопролития" в Бурятии.

Как сообщалось, изданию "Новая газета" грозит новый судебный иск за распространение фейка о ситуации с коронавирусом в ЗАТО в Мурманской области. Журналисты писали о "чрезвычайных мерах в регионе". Также житель Улан-Удэ распространял сведения якобы о 60 зараженных COVID-19 в Бурятии, когда на самом деле вирус подтвердился у 19 человек в республике.  

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#генпрокуратура #фейки #коронавирус

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