Десятки россиян просят прокуратуру проверить связь "Новой" с террористами

Следственный комитет и столичная прокуратура проверят связи "Новой газеты" с террористами по просьбе россиян.

Напомним, что подозрения в наличии таковых появились после публикации материала от 9 марта 2020 года под названием "Чтоб стрелять из Калашникова, много пальцев не нужно". Автором выступил спецкорр Вадих Эль-Хайек, одним из источников которого стал Риад аль-Асад — он считается создателем «Свободной сирийской армии"(ССА).

Так, собеседник корреспондента "Новой" назвал российские войска, которые находятся в Сирии, "оккупантами". Более того, он обвинил их в смерти турецких солдат в Идлибе. В то же время, по официальному сообщению Минобороны РФ, военнослужащие турции погибли в расположении членов запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", напомнили в Федеральном агентстве новостей.

Другой контакт "Новой газеты" состоялся с боевиком ССА, представленным как Халед Рахаль. Он призывал россиян выходить на митинги и требовать от президента РФ Владимира Путина прекращения поддержки Башара Асада. Рахаль является дезертиром ВВС Сирии и сторонником джихадистов. Он считает, что революция в арабском государстве невозможна без использования террористов-смертников.

В опубликованном материале "Новой газеты" не указаны способы и детали получения сведений от боевиков и лидеров террористических организаций. После выхода статьи российские граждане потребовали проверку издания на связи с террористическими группировками и их боевиками. К примеру, недовольные россияне обращались в ФСБ, Генпрокуратуру и другие ведомства.