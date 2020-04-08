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 Медведев призвал к очищению мира от санкций на фоне распространения COVID-19

Медведев призвал к очищению мира от санкций на фоне распространения COVID-19
Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

 Консультативный совет по Донбассу удалился «на глобальные консультации» и не вернется

Консультативный совет по Донбассу удалился «на глобальные консультации» и не вернется
Американский вице-президент увидел прогресс в борьбе с COVID-19 в США

Американский вице-президент увидел прогресс в борьбе с COVID-19 в США

 Мировые цены на нефть продолжают расти в ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть продолжают расти в ожидании встречи ОПЕК+
10:42   8 Апреля 2020
Весь мир

Американский вице-президент увидел прогресс в борьбе с COVID-19 в США

Американский вице-президент увидел прогресс в борьбе с COVID-19 в США

Признаки улучшения ситуации с массовым распространением коронавируса наблюдаются в США, заявил американский вице-президент Майкл Пенс.

Вице-президент призвал всех американцев приложить в два раза больше усилий для защиты своего здоровья и безопасности общества, пишет РИА Новости

США остаются лидером по числу случаев заражения коронавирусом. По данным университета Хопкинса, в стране зарегистрировано около 400 тысяч зараженных. Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив, что та уделяет внимание только Китаю, однако финансируется по большей части Соединенными Штатами, передает телеканал RT.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #коронавирус

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