Мировые цены на нефть продолжают расти в ожидании встречи ОПЕК+

Стоимость нефти продолжает свой рост на фоне грядущих переговоров стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.

По состоянию на 8:02 по московскому времени июньские фьючерсы на североморскую марку нефти Brent подросли на 2,51% — до 32,67 доллара за баррель. Подорожали и майские фьючерсы марки WTI — на 5,76%, до 24,99 доллара за баррель.

Уже завтра в рамках ОПЕК+ страны проведут переговоры по сокращению добычи черного золота. Наращивание объемов некоторыми странами привело к тому, что количество предложений на мировом рынке превысило спрос.

Коронавирусная инфекция также сыграла негативную роль: в условиях пандемии страны ввели карантинный режим, закрыли границы и ограничили передвижение граждан. В связи с этим спрос на нефть также резко упал.