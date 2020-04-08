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 Медведев призвал к очищению мира от санкций на фоне распространения COVID-19

Медведев призвал к очищению мира от санкций на фоне распространения COVID-19
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10:29   8 Апреля 2020
Россия

Медведев призвал к очищению мира от санкций на фоне распространения COVID-19

Медведев призвал к очищению мира от санкций на фоне распространения COVID-19

Миру нужны новые отношения в условиях пандемии коронавируса, заявляет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев считает, что сейчас страны должны поддерживать друг друга, а отношения между государствами стоит "очистить" от санкций, чтобы справиться с вирусом. Медведев также напомнил, что в 2010 году Россия и США подписали Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Этим жестом Москва и Вашингтон показали, что умеют приходить к компромиссу и договариваться. На фоне общей борьбы с коронавирусом умение стран слышать друг друга очень актуально, резюмировал зампред Совбеза РФ.

В это время экс-послы США на Украине предложили воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы надавить на Россию и "вернуть" Крым под контроль Киева. RT писал, что в Совфеде оценили мнение экс-послов США о шансе на "возвращение" Крыма.

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Автор: Яна Либерман
#санкции #медведев #коронавирус

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