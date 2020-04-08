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10:25   8 Апреля 2020
Россия

Камеры засняли момент ДТП с Никасом Сафроновым в Москве

Камеры засняли момент ДТП с Никасом Сафроновым в Москве

Авария, в которую попал знаменитый художник, случилась на Тверской улице в столице России.

Камеры дорожного видеонаблюдения засняли момент столкновения машин, в одной из которых находился художник. Живописец вместе с братом отправился на автомобиле за покупками к праздничному столу в честь дня рождения, который решил отметить в узком семейном кругу. На записи видно, как на светофоре легковой автомобиль на скорости врезается в машину, которая стоит на месте, а та, в свою очередь, врезается в стоящую перед ней машину.

Виновником ДТП стал водитель за рулем такси. Он во время езды заснул и налетел на две машины, в одной из которых находился российский деятель искусства с братом.

Из-за ДТП Сафронов ударился головой об руль и рассек губу. Кроме того, он повредил палец. Водитель такси и двое его пассажиров получили более серьезные травмы, их госпитализировали. Видео было опубликовано на телеканале "360".

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Автор: Ирина Большунова
#москва #авария #сафронов

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