Президент Украины Владимир Зеленский и его команда демонстрируют свою полную недоговороспособность, изо всех сил саботируя создание Консультативного совета в рамках минского переговорного процесса по урегулированию в Донбассе.

Такое мнение высказал Родион Мирошник – специальный представитель Луганской Народной Республики на переговорах по Донбассу.

«Консультативный совет по Донбассу ушел в бесконечные консультации и вряд ли вернется. Представители Киева на переговорах в Минске явно демонстрируют, что стремление к миру, а уж тем более к диалогу с Донбассом, уже явно не в тренде команды Зеленского», — пишет Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, предложенный советником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергеем Сивохо проект диалоговой платформы был закрыт радикалами и подписью секретаря СНБО Алексея Данилова, в то время как другой проект – Консультативный совет, который был согласован в Минске главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, в настоящее время откровенно «замыливается» киевскими чиновниками.

«На дистанционных переговорах политической подгруппы Минской Контактной группы, они озвучили, что идею Консультативного совета они по-прежнему поддерживают, но позволить говорить напрямую двадцати гражданам с двух сторон конфликта без благословления Нормандского формата, парламента и украинской общественности (читай, радикалов на площади) они никак не могут», — отмечает представитель ЛНР.

Также Мирошник напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, откладывая создание Консультативного совета по Донбассу, нарушает свои же обещания, демонстрируя при этом всему миру, что ему политический пиар интереснее настоящего урегулирования конфликта.