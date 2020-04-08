Глава Минздрава Великобритании заявил, что состояние Джонсона стабилизировалось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стабилизировалось. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По словам министра, здоровье Джонсона стабилизировалось, он находится в хорошем настроении.

27 марта Джонсон сообщил о заражении коронавирусом. Он самоизолировался и перешел на удаленную работу. Но спустя десять дней его состояние не улучшилось, поэтому было принято решение о его госпитализации. Она потребовалась в качестве меры предосторожности, сообщили британские медики.