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9:37   8 Апреля 2020
Весь мир

Глава Минздрава Великобритании заявил, что состояние Джонсона стабилизировалось

Глава Минздрава Великобритании заявил, что состояние Джонсона стабилизировалось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стабилизировалось. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По словам министра, здоровье Джонсона стабилизировалось, он находится в хорошем настроении.

27 марта Джонсон сообщил о заражении коронавирусом. Он самоизолировался и перешел на удаленную работу. Но спустя десять дней его состояние не улучшилось, поэтому было принято решение о его госпитализации. Она потребовалась в качестве меры предосторожности, сообщили британские медики.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #джонсон #коронавирус

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