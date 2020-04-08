Лукашенко заявил, что риск заражения COVID-19 выше у людей с вредными привычками

Риск заразиться коронавирусом больше у тех, кто "вчера пил, а сегодня курит", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что власти Белоруссии ценят здоровье людей сильнее, чем сами белорусы. Лидер страны также отметил, что однажды уже призывал сограждан вести здоровый образ жизни, не пить алкоголь и не курить, поддерживать здоровье. Лукашенко считает, что тогда к его словам граждане отнеслись несерьезно, и сейчас вирус находит "тех, кто курит и пьет".

Как сообщалось, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время число зараженных вирусом во всем мире превысило 1,4 млн человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение COVID-19 пандемией.