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9:16   8 Апреля 2020
Россия

Аналитики раскрыли размер "финансовой подушки" России

Аналитики раскрыли размер "финансовой подушки" России

Россия располагает финансовым резервом на случай экономического кризиса, в начале марта его размер составлял около 18 трлн рублей. К такому выводу пришли аналитики, проанализировавшие накопление средств в период перед наступлением мировой рецессии.

Финансовая "подушка безопасности" России формируется из резервов федерального и регионального уровня. В нее входят накопленные валютные средства Министерства финансов РФ, счета Фонда национального благосостояния, а также остатки бюджета за прошлый период. К марту 2020 года Россия располагала 18 трлн рублей, которые размещены на депозитах на случай экономических турбуленций, к такому выводы пришли аналитики РБК.

Накопленные деньги призваны регулировать экономическую ситуацию в неблагоприятных условиях – в том числе, они используются для стабилизации национальной валюты в период пандемии коронавирусной инфекции. Сохраненные властями средства могут применены для реализации ранее принятых законов и инициатив, гарантируя дальнейшее развитие страны.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #фнб #рецессия #коронавирус

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