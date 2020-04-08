Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых

Компенсацию, на которую могут рассчитывать россияне, вынужденные отменить отдых из-за пандемии коронавируса, назвали специалисты Роскачества.

Тем гражданам, чья путевка перенесена, в Ростуризме предлагают рассмотреть вариант замены на более поздний срок. Путешественники, желающие вернуть деньги за несостоявшийся тур, могут пойти двумя путями.

Расторгнуть договор и вернуть средства можно в случае, если поездка была запланирована в страну, где есть угроза безопасности отдыхающих. В другом случае разорвать договоренности можно в связи с существенным изменением обстоятельств. Однако туристу придется возместить туроператору расходы.

Кроме того, отказаться от перелета можно, если гостиница не готова исполнить договор бронирования в связи с предотвращением распространения COVID-19. В Ростуризме напоминают, что факт пандемии признан Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Такое обстоятельно относится к форс-мажору.

Сценарий возврата билетов может отличаться в зависимости от выбранной авиакомпании. Например, "Аэрофлот" осуществляет возврат и бронирование до 30 апреля, если вылет должен был состояться до 20 марта. Если вылет запланирован после 21 марта, вернуть его без штрафа можно в течение всего срока действия.