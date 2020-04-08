Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аналитики раскрыли размер "финансовой подушки" России

Аналитики раскрыли размер "финансовой подушки" России

 Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых

Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых
Медведев обвинил США в создании препятствий для продления СНВ-3

Медведев обвинил США в создании препятствий для продления СНВ-3

 Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
Аналитики раскрыли размер "финансовой подушки" России

Аналитики раскрыли размер "финансовой подушки" России

 Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых

Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых
Медведев обвинил США в создании препятствий для продления СНВ-3

Медведев обвинил США в создании препятствий для продления СНВ-3

 Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
9:14   8 Апреля 2020
Общество

Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых

Роскачество объяснило, как вернуть деньги за сорванный из-за пандемии отдых

Компенсацию, на которую могут рассчитывать россияне, вынужденные отменить отдых из-за пандемии коронавируса, назвали специалисты Роскачества.

Тем гражданам, чья путевка перенесена, в Ростуризме предлагают рассмотреть вариант замены на более поздний срок. Путешественники, желающие вернуть деньги за несостоявшийся тур, могут пойти двумя путями.

Расторгнуть договор и вернуть средства можно в случае, если поездка была запланирована в страну, где есть угроза безопасности отдыхающих. В другом случае разорвать договоренности можно в связи с существенным изменением обстоятельств. Однако туристу придется возместить туроператору расходы.

Кроме того, отказаться от перелета можно, если гостиница не готова исполнить договор бронирования в связи с предотвращением распространения COVID-19. В Ростуризме напоминают, что факт пандемии признан Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Такое обстоятельно относится к форс-мажору.

Сценарий возврата билетов может отличаться в зависимости от выбранной авиакомпании. Например, "Аэрофлот" осуществляет возврат и бронирование до 30 апреля, если вылет должен был состояться до 20 марта. Если вылет запланирован после 21 марта, вернуть его без штрафа можно в течение всего срока действия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#деньги #тур #роскачество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...