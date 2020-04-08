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8:52   8 Апреля 2020
Общество

Грузовое сообщение между Китаем и Россией возобновят с 8 апреля

Грузовое сообщение между Китаем и Россией возобновят с 8 апреля

Китай возобновит грузовое сообщение с тремя пунктами пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Харбине.

Власти Китая уточняют, что сообщение будет восстановлено с 8 апреля. В число пропускных пунктов вошли Пограничный – Суйфэньхэ; Полтавка – Дуннин; Турий Рог – Мишань, передает РИА Новости. Также Китай сообщил, что с 9 апреля будет приостановлено пассажирское  сообщение на погранпереходе "Маньчжурия – Забайкальск".

Недавно правительство Абхазии объявило о закрытии границ с Россией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничительная мера начнет действовать с 8 апреля и продлится до 20 числа.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #китай #коронавирус

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