Грузовое сообщение между Китаем и Россией возобновят с 8 апреля

Китай возобновит грузовое сообщение с тремя пунктами пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Харбине.

Власти Китая уточняют, что сообщение будет восстановлено с 8 апреля. В число пропускных пунктов вошли Пограничный – Суйфэньхэ; Полтавка – Дуннин; Турий Рог – Мишань, передает РИА Новости. Также Китай сообщил, что с 9 апреля будет приостановлено пассажирское сообщение на погранпереходе "Маньчжурия – Забайкальск".

Недавно правительство Абхазии объявило о закрытии границ с Россией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничительная мера начнет действовать с 8 апреля и продлится до 20 числа.