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8:25   8 Апреля 2020
Общество

Российские туристы вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом

Российские туристы вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом

Самолет вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке во вторник в 23:47 (06:47 среды по Москве) возвратным рейсом SU103. Предполагается, что он прибудет в столичный аэропорт Шереметьево уже в 15:10.

Информации о точном количестве пассажиров на борту самолета нет, однако известно, что к рейсу были допущены россияне, которые захотели вернуться на родину из США. Туристы вылетели домой рейсом авиакомпании "Аэрофлот", передает ТАСС.

Накануне на том же самолете из Москвы в Нью-Йорк были доставлены американские туристы, которые захотели вернуться домой из России. Глава общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан заявил, что россиян, которые не смогли попасть на рейс во вторник, обеспечат крышей над головой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #россияне

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