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8:05   8 Апреля 2020
Политика

Медведев обвинил США в создании препятствий для продления СНВ-3

Медведев обвинил США в создании препятствий для продления СНВ-3

США выдвигают абсолютно нереалистичные требования, создавая тем самым препятствия для продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия, как отметил Медведев, вопрос о продлении данного договора ставила неоднократно. При этом США создают все новые препятствия для этого. Речь идет о предложении Госдепа присоединить к СНВ-3 Китай, а также распространить соглашение на новейшие вооружения РФ. Информацией об этом зампред Совбеза поделился в колонке для ТАСС.

Медведев указал, что продление СНВ-3 чрезвычайно важно, чтобы поддерживать стратегическую стабильность в мире. При этом складывается ощущение, что Вашингтон намерен сорвать этот процесс.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между РФ и США 8 апреля 2010 года. Действие документа прекращается после 5 февраля 2021 года.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #медведев #снв-3

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