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7:50   8 Апреля 2020
Политика

Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Издание La Stampa опубликовало ответ Минобороны РФ на свои статьи о "бесполезности" российской помощи Италии в противостоянии коронавирусной инфекции. La Stampa разглядела в этом ответе "неуважение".

Министерство обороны РФ отреагировало на попытки La Stampa дискредитировать помощь России в Италии и отметило, что страна действует абсолютно бескорыстно. В ведомстве добавили, что выпады итальянских СМИ никак не повлияют на оказание поддержки и помощи стране, которая оказалась в бедственном положении, пишет ФАН.

Это сообщение было опубликовано на сайте итальянской газеты с редакционной отметкой, которая сводилась к тому, что La Stampa придерживается позиции "свободной информации". 

"Мы удивлены, что этот пример свободы информации вызвал сильное раздражение в министерстве обороны России. Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией не сможет ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей", – написала La Stampa.

"Противостояние" газеты с Россией началось с публикации материала, в котором говорилось, что якобы по мнению анонимов, 80 процентов помощи от России, доставленной в Италию, "бесполезны". На что в МИД РФ назвали подобное заявление клеветой.

Бывшие американские послы в Киеве заявили, что Украина с помощью пандемии коронавирусной инфекции может надавить на Россию и "вернуть" себе Крым.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #италия #la stampa #коронавирус

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