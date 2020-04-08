Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Издание La Stampa опубликовало ответ Минобороны РФ на свои статьи о "бесполезности" российской помощи Италии в противостоянии коронавирусной инфекции. La Stampa разглядела в этом ответе "неуважение".

Министерство обороны РФ отреагировало на попытки La Stampa дискредитировать помощь России в Италии и отметило, что страна действует абсолютно бескорыстно. В ведомстве добавили, что выпады итальянских СМИ никак не повлияют на оказание поддержки и помощи стране, которая оказалась в бедственном положении, пишет ФАН.

Это сообщение было опубликовано на сайте итальянской газеты с редакционной отметкой, которая сводилась к тому, что La Stampa придерживается позиции "свободной информации".

"Мы удивлены, что этот пример свободы информации вызвал сильное раздражение в министерстве обороны России. Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией не сможет ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей", – написала La Stampa.

"Противостояние" газеты с Россией началось с публикации материала, в котором говорилось, что якобы по мнению анонимов, 80 процентов помощи от России, доставленной в Италию, "бесполезны". На что в МИД РФ назвали подобное заявление клеветой.

Бывшие американские послы в Киеве заявили, что Украина с помощью пандемии коронавирусной инфекции может надавить на Россию и "вернуть" себе Крым.