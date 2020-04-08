Психологи назвали худшее время для принятия важных решений

Человек теряет способность к планированию в состоянии стресса, в связи с чем важные решения должны приниматься в спокойствии. К такому выводу пришли ученые из Стенфордского университета.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого участникам теста предложили "пройтись" по виртуальному городу и запомнить его маршруты. Все это время мозговая активность добровольцев отслеживалась с помощью МРТ. После окончания путешествия людям предложили пройтись по одному из маршрутов. Для создания стрессовой ситуации их ударял небольшой разряд тока.

Ученые выяснили, что участники, которые не ожидали угрозы, быстрее справились с заданием. При этом добровольцы, которые были поставлены в стрессовую ситуацию, с меньшей вероятностью могли запустить работу гиппокампа.

Японский ученый ранее опроверг популярное мнение о том, что кофе негативно сказывается на здоровье костей в пожилом возрасте. Тамаюки Кавада заявил, что вред кофе для костей людей в возрасте не был доказан ни одним из исследований.