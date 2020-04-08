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7:01   8 Апреля 2020
Общество

Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

Жертвами коронавируса за последние сутки в США стали 1736 человек. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, предыдущий рекорд по смертности специалисты зафиксировали 4 апреля, когда за сутки умерли 1344 человека. На данный момент общее число жертв коронавируса в США превышает 12 тысяч человек. Самое большое число умерших насчитывают в Нью-Йорке – 4 009 человек. По словам вице-президента Майка Пенса, в крупных американских городах, где наблюдается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, уже появились признаки улучшения.

Пандемия коронавируса зафиксирована в более 180 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 1,2 миллиона больных COVID-19. Лидерами по количеству случаев инфицирования в настоящий момент также названы Испания и Италия.

В России на сегодняшний день выявили 7 497 случаев заболевания COVID-19. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #испания #коронавирус

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