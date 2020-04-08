Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило о первом случае смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе.

Умерла 77-летняя женщина, сообщает ТАСС. Она контактировала с человеком, который вернулся из поездки в Испанию.

В Испании зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, что делает страну первой по числу инфицированных граждан среди всех европейских государств. Всего в мире зарегистрировано более 1 млн 400 тыс. заболевших COVID-19.