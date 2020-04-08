Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

 Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае
Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

 Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

Рекордное количество людей скончались за сутки от коронавируса в США

 Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае
Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

Итальянская газета La Stampa обиделась на критику от МИД РФ

 Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
6:35   8 Апреля 2020
Общество

Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Пожилая женщина стала первым погибшим пациентом с коронавирусом в Хабаровском крае

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило о первом случае смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе.

Умерла 77-летняя женщина, сообщает ТАСС. Она контактировала с человеком, который вернулся из поездки в Испанию.

В Испании зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, что делает страну первой по числу инфицированных граждан среди всех европейских государств. Всего в мире зарегистрировано более 1 млн 400 тыс. заболевших COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#смерть #минздрав #хабаровский край #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...