Коломойский рассказал о тупиковом пути украинских властей

Власти Украины выбрали "путь в никуда", когда приняли закон об урегулировании вывода с рынком неплатежеспособных банков и запрете возвращать их бывшим владельцам. Такое заявление сделал сооснователь "Приватбанка" Игорь Коломойский.

Принятие Украиной этого закона было одним из ключевых условий для получения очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, Коломойский практически теряет возможность возвращения себе национализированного "Приватбанка". Однако документ еще не утвержден окончательно, так как еще предстоит второе чтение, передает РИА Новости.

Коломойский считает этот закон антиукранским, сравнив его с продажей суверенитета и конституции страны. Олигарх добавил, что говорил об этом законе с главой государства Владимиром Зеленским.

"Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", – заявил бизнесмен.

МВФ ранее выразил недовольство относительно редакции принятого на Украине закона об отмене запрета на продажу земли. Соответствующий закон позволяет иностранцам покупать украинские земли с 2024 года.