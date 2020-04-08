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5:53   8 Апреля 2020
Политика

Экс-послы США назвали пандемию коронавируса шансом для "возвращения" Крыма

Экс-послы США назвали пандемию коронавируса шансом для "возвращения" Крыма

Ситуация с коронавирусом может позволить Украине надавить на Россию и "вернуть" себе Крым. Об этом заявили бывшие американские послы в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в статье для NPR.

Экс-послы США считают, что пандемия коронавируса дает возможность поставить точку в украинском конфликте. Они отметили, что сейчас Россия борется с распространением коронавируса и переживает падение цен на нефть, в связи с чем США и их партнеры должны предложить снятие антироссийских санкций в обмен на "возвращение" полуострова.

"Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", — приводит их слова РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам народного референдума. Жители полуострова почти единогласно высказались за вхождение в состав России. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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Автор: Василий Пименов
#сша #крым #коронавирус

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