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5:39   8 Апреля 2020
Экономика

Рекрутеры рассказали о росте зарплат курьеров в РФ из-за коронавируса

Рекрутеры рассказали о росте зарплат курьеров в РФ из-за коронавируса

Потребность в услугах курьеров во время распространения коронавируса и самоизоляции граждан в РФ увеличилась. Специалисты рекрутинговых агентств рассказали о том, как изменилась их оплата труда.

В сервисе "Работа.ру" указали, что количество открытых вакансий курьеров увеличилась на 20 процентов в марте по сравнению с февралем нынешнего года. При этом в зарплатных предложениях перемен особо не наблюдается. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В HeadHunter рассказали, что существенный рост предлагаемых зарплат для курьеров при нынешнем гармоничном балансе спроса и предложения вряд ли будет. Представители сервиса Worki добавили, что за последнюю неделю марта средняя зарплата курьеров в России выросла на 4,5 процента.

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Автор: Василий Пименов
#зарплата #самоизоляция #коронавирус

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