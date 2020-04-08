Рекрутеры рассказали о росте зарплат курьеров в РФ из-за коронавируса

Потребность в услугах курьеров во время распространения коронавируса и самоизоляции граждан в РФ увеличилась. Специалисты рекрутинговых агентств рассказали о том, как изменилась их оплата труда.

В сервисе "Работа.ру" указали, что количество открытых вакансий курьеров увеличилась на 20 процентов в марте по сравнению с февралем нынешнего года. При этом в зарплатных предложениях перемен особо не наблюдается. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В HeadHunter рассказали, что существенный рост предлагаемых зарплат для курьеров при нынешнем гармоничном балансе спроса и предложения вряд ли будет. Представители сервиса Worki добавили, что за последнюю неделю марта средняя зарплата курьеров в России выросла на 4,5 процента.