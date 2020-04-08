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5:25   8 Апреля 2020
Общество

Минтранс опубликовал основной график вывозных рейсов для россиян за границей

Минтранс опубликовал основной график вывозных рейсов для россиян за границей

Пресс-служба российского Министерства транспорта проинформировала о формировании предварительного графика вывозных рейсов для соотечественников, находящихся за границей и желающих вернуться на родину.

Согласно обнародованной информации, самолеты авиакомпании "Аэрофлот" совершат ряд рейсов из Нью-Йорка, Гоа, Мале и Токио. Также пресс-служба транспортного ведомства заявила о возможности осуществить вывоз россиян из Ларнаки и Денпасара. Перечисленные рейсы запланированы в период с 8 по 13 апреля. 

"Возможен рейс Анталия — Москва. Авиакомпания "Уральские авиалинии" может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы "Аэрофлота" из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, наряду с работой "Аэрофлота" к вывозу соотечественников присоединилась авиакомпания "Сибирь", воздушные судна которой 10 апреля совершат два рейса Бангкок — Новосибирск — Иркутск и Токио — Владивосток. Переправка россиян из Бангкока может быть продлена до 11 апреля. 

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Автор: Ирина Большунова
#минтранс рф #пандемия #коронавирус

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