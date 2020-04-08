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4:56   8 Апреля 2020
Общество

Медики Гонконга советуют защищаться от коронавируса не только масками

Медики Гонконга советуют защищаться от коронавируса не только масками

Медицинские маски помогают предотвратить распространение респираторных инфекций, но для защиты от коронавируса их недостаточно, заявили в департаменте здравоохранения Гонконга.

Медики Гонконга рекомендуют в условиях пандемии COVID-19 носить не дизайнерские, а хирургические маски, состоящие из трех слоев. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Если есть необходимость носить маску, общественности рекомендуется носить хирургические маски, которые являются одним из эффективных средств предотвращения респираторных инфекций", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, нужна правильная гигиена рук и гигиена окружающей среды. По словам специалистов, необходимо регулярно проветривать помещения и не забывать заниматься дезинфекцией поверхностей. Важно также поддерживать оптимальную влажность воздуха.

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Автор: Ирина Большунова
#гонконг #маски #коронавирус

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