Украинские врачи предложили лечить больных COVID-19 пакетами на голове
Пакеты могут заменить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечение зараженных новым коронавирусом. Соответствующая инициатива была озвучена харьковским врачом Елизаветой Шиловой.
Шилова заявила, что подобный способ является не новым и использовался на Украине еще 20 лет назад, когда в стране был дефицит аппаратов ИВЛ. По словам медика, тогда пакеты "спасли" множество жизней. Однако в те времена были другие проблемы, так как было достаточно сложно найти "прозрачные и не вонючие" пакеты, написала Шилова на своей странице в соцсети Facebook.
Врач отметила, что она знает производителя качественных пакетов, которые подойдут как альтернатива аппаратам ИВЛ. Шилова добавила, что соответствующая инициатива является маленьким шагом к победе над коронавирусом, передает РИА Новости.
Российские предприятия ранее увеличили объемы производства аппаратов ИВЛ. В ближайшие несколько месяцев планируется выпустить более пяти тысяч новых аппаратов.