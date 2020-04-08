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 Россияне рассказали о жутких условиях содержания в иностранных тюрьмах, охваченных вирусом

Россияне рассказали о жутких условиях содержания в иностранных тюрьмах, охваченных вирусом
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4:07   8 Апреля 2020
Общество

Россияне рассказали о жутких условиях содержания в иностранных тюрьмах, охваченных вирусом

Россияне рассказали о жутких условиях содержания в иностранных тюрьмах, охваченных вирусом

Граждане РФ, оказавшиеся в иностранных тюрьмах, совершенно не защищены от заражения COVID-19. Об этом рассказали их адвокаты и родственники.

Источники сообщают, что многие заключенные уже заразились коронавирусом, но ни о какой изоляции речи нет. Об условиях содержания россиян пишет RT.

Программист Станислав Лисов больше месяца находится в тюрьме в штате Пенсильвания. Его приговорили к четырем годам за кражу денег со счетов в американских банках с помощью NeverQuest. Его супруга Дарья сообщила, что в тюрьме введен карантин, визиты под запретом, но при этом санитарные нормы не соблюдаются, в одной камере содержатся по 80 человек.

Летчик Константин Ярошенко отбывает наказание в американской тюрьме Данбери за якобы перевозку партии наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы. Сам Ярошенко вину отрицает. Его жена Виктория рассказала, что у мужа простудное заболевание, он лежит с температурой, но не знает с какой: нет даже градусников. По ее словам, в тюрьме десятки инфицированных COVID-19, но в больницы их не отправляют.

Михаил Ивкин уже больше двух лет заключен во Франции из-за обвинения в участии в беспорядках на Евро-2016. Его адвокат сообщает, что около 10 заключенных в этой тюрьме уже болеют коронавирусом, но никаких мер не предпринимается, медпомощи практически нет.

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Автор: Василий Пименов
#россия #тюрьма #заключение #пандемия #коронавирус

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