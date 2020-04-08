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3:38   8 Апреля 2020
Политика

США могут приостановить выплаты ВОЗ из-за критики в сторону Трампа

США могут приостановить выплаты ВОЗ из-за критики в сторону Трампа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может лишиться финансирования США из-за критики решения американского лидера Дональда Трампа по ограничению передвижений на фоне пандемии коронавируса.

Глава Белого дома в ходе брифинга не исключил, что Соединенные Штаты могут приостановить выплаты ВОЗ. Он отметил, что Вашингтон является одним из самых щедрых участников организации, однако, по словам Трампа, ВОЗ это не ценит.

"И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай", — приводит слова Трампа РИА Новости.

Трамп добавил, что решение о приостановке финансирования организации еще не принято. Он пояснил, что пока в Белом доме только обсуждается такая возможность.

Аналитики из американской компании Boston Consulting Group изучили ситуацию с коронавирусом в разных государствах. Они составили предварительные прогнозы о том, когда начнется пик заболеваемости COVID-19 в разных странах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #воз

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