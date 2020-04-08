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3:10   8 Апреля 2020
Общество

Религиовед объяснил, почему не стоит опасаться появления нового культа из-за коронавируса

Религиовед объяснил, почему не стоит опасаться появления нового культа из-за коронавируса

Пандемия коронавируса еще не настолько серьезна, чтобы привести к появлению нового культа, уверен доцент кафедры истории религии и теологии РГПУ им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков.

Традиционные религии справляются с успокоительной функцией, сообщил эксперт в разговоре с iReactor. По словам Гайдукова, какими бы странными для неверующих людей не казались защитные обряды, это нормальные действия в условиях всеобщей проблемы. 

Однако теолог не стал исключать усиления религиозных настроений, если ситуация будет становиться серьезнее. По мнению Гайдукова, в обществе активно набирают популярность неэффективные лекарства и попытки защититься от коронавируса с помощью религии.

"Сейчас будет рост настроений, когда все ожидают конца света, пророчества Ванги тут вспомнили, так что будем ждать", — заключил эксперт.

Религиозные организации активно проводят обряды и молитвы для борьбы с распространением коронавируса. Недавно митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий на вертолете облетел город на Неве с иконой Божией Матери. 

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Автор: Ирина Большунова
#защита #религия #культ #гайдуков #коронавирус

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