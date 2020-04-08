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2:42   8 Апреля 2020
Политика

Мишустин назначил нового главу Росаккредитации

Мишустин назначил нового главу Росаккредитации

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителя Федеральной службы по аккредитации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник стал новым руководителем этого ведомства. Данное распоряжение подписано 7 апреля политическим деятелем России Мишустиным.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства. Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.

Назарий Скрыпник родился в Пермской области в 1983 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию в 2005 году. Затем работал в ряде коммерческих структур, а с сентября 2019 года занял должность замглавы Росаккредитации.

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Автор: Василий Пименов

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