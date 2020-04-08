Задержанный за выгул собаки москвич и его жена должны 4,7 млн рублей за ЖКУ

Более четырех миллионов рублей задолжали москвич Иисус Воробьев, задержанный за нарушение самоизоляции, и его супруга за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующая информация содержится в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Размер задолженности мужчины за ЖКУ составляет в общей сложности чуть более 500 тысяч рублей. При этом его супруга задолжала коммунальным службам более 4,197 млн рублей, передает агентство "Москва".

Пресненский суд Москвы 7 апреля оштрафовал Иисуса Воробьева на одну тысячу рублей. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на Патриарших прудах во время прогулки с собакой. Из-за действующего в столице режима самоизоляции посещение парков и скверов было запрещено. Кроме того, москвич оказывал сопротивление правоохранителям и игнорировал их предупреждения.