МИД России критически оценил указ Трампа о единоличной добыче космических ресурсов

Министерство иностранных дел России негативно отреагировало на распространенное Белым домом сообщение об указе американского президента Дональда Трампа на единоличную добычу США космических ресурсов.

Российское иностранное ведомство подчеркнуло, что положения подписанного лидером США документа были составлены вопреки утвержденным "принципам и нормам международного космического права". Дипломаты отметили незаконность амбиций главы Белого дома, тем самым поддержав заявление российского сенатора Алексея Пушкова, который уличил США в "пиратстве".

"Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", — сказано в тексте документа, растиражированного администрацией Трампа.

Дональд Трамп наряду с указом, закрепляющим за американцами право на добычу космических ресурсов и проведения коммерческих исследований на территории небесных тел, обязал представителей правительственных структур, в частности Госдепартамента, провести переговоры на международном уровне с целью привлечения заинтересованных в поддержке США стран. Установленный президентом срок на ведение обсуждений ограничивается шестью месяцами.