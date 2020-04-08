Джабаров высоко оценил принятие закона об ответственности за снос советских памятников

Российские власти утвердили новый закон об уголовной ответственности за вандализм по отношению к советским памятникам как на территории России, так и за рубежом. Принятые меры высоко оценил парламентарий Владимир Джабаров.

Политик отметил, что предусматриваемые новым законом санкции в виде пяти лет тюремного заключения указывают на всю серьезность намерений российского правительства: впредь иметь возможность правовой оценки подобных инцидентов за пределами России. Джабаров уверен, что принятые меры весьма актуальны в нынешней ситуации, разворачивающейся, например, в Чехии, Польше и Прибалтике.

"Последний случай как раз произошел в Праге, когда демонтировали памятник маршалу Коневу, освободителю столицы страны... тогда еще староста района (Прим. ред. — Ондржей Коларж) съязвил по этому поводу, заявив, что у памятника, видите ли, не было маски во время эпидемии коронавируса", — отметил Джабаров в беседе с Федеральным агенством новостей.

Собеседник издания подчеркнул, что утвержденный закон позволит властям добиваться экстрадиции злоумышленников из других стран. Кроме того, появится возможность заочного осуждения и объявления преступников в розыск.