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0:46   8 Апреля 2020
Общество

Джабаров высоко оценил принятие закона об ответственности за снос советских памятников

Джабаров высоко оценил принятие закона об ответственности за снос советских памятников

Российские власти утвердили новый закон об уголовной ответственности за вандализм по отношению к советским памятникам как на территории России, так и за рубежом. Принятые меры высоко оценил парламентарий Владимир Джабаров.

Политик отметил, что предусматриваемые новым законом санкции в виде пяти лет тюремного заключения указывают на всю серьезность намерений российского правительства: впредь иметь возможность правовой оценки подобных инцидентов за пределами России. Джабаров уверен, что принятые меры весьма актуальны в нынешней ситуации, разворачивающейся, например, в Чехии, Польше и Прибалтике. 

"Последний случай как раз произошел в Праге, когда демонтировали памятник маршалу Коневу, освободителю столицы страны... тогда еще староста района (Прим. ред. — Ондржей Коларж) съязвил по этому поводу, заявив, что у памятника, видите ли, не было маски во время эпидемии коронавируса", — отметил Джабаров в беседе с Федеральным агенством новостей.

Собеседник издания подчеркнул, что утвержденный закон позволит властям добиваться экстрадиции злоумышленников из других стран. Кроме того, появится возможность заочного осуждения и объявления преступников в розыск. 

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Автор: Юлия Яковлева
#джабаров

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