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0:14   8 Апреля 2020
Политика

Обманутые Турцией сирийские боевики получили возможность вернуться на родину

Обманутые Турцией сирийские боевики получили возможность вернуться на родину

Ливийская национальная армия (ЛНА), в лице официального спикера генерал-майора Ахмада Мисмари, выступила с обращением в адрес обманутых протурецких наемников с предложением о содействии в возвращении в Сирию при условии сдачи оружия.

Соответствующее заявление представитель ЛНА сделал в ходе традиционного брифинга. По словам ливийского военнослужащего, у сирийских боевиков, находящихся на территории североафриканского государства под командованием так называемого Правительства национального согласия (ПНС), есть возможность вернуться на родину. Кроме того, армия ЛНА под командованием Халифы Хафтара готова оказать наемникам необходимое содействие во всех сопутствующих мероприятиях, в том числе обеспечить их безопасность. 

Турецкие власти, вопреки ряду соглашений и эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, продолжают регулярно нарушать действующие договоренности, поставляя боеприпасы и сирийских наемников в Триполи. По последним данным, на территории североафриканского государства находится около семи тысяч протурецких боевиков. 

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Автор: Ирина Большунова
#турция #лна #пнс ливии

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