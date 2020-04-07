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Российские писатели рассказали, чем может закончиться пандемия COVID-19

Российские писатели рассказали, чем может закончиться пандемия COVID-19

 Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными
Обманутые Турцией сирийские боевики получили возможность вернуться на родину

Обманутые Турцией сирийские боевики получили возможность вернуться на родину

 Шаповалов указал на двуличие политики Турции по Сирии

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23:42   7 Апреля 2020
Общество

Российские писатели рассказали, чем может закончиться пандемия COVID-19

Российские писатели рассказали, чем может закончиться пандемия COVID-19

Российские писатели поделились своим мнением на тему окончания пандемии коронавирусной инфекции. Они рассказали, какое влияние на их творчество оказывает COVID-19.

Соответствующие вопросы писателям задала "Литературная газета". Журналисты напомнили, что Пушкин во время холерного карантина написал много замечательных произведений, вошедших в цикл под названием "Болдинская осень".

Порядок жизни у писателя Романа Сенчина во время пандемии не изменился. Он признался, что и до этого большую часть времени проводил дома. Сенчин предполагает, что ситуация с коронавирусом поможет человечеству поумнеть.

Олеся Николаева верит, что все закончится победой России. Надеется на лучшее и Анна Гедымин, которую близкие в шутку называют патологическим оптимистом.

Евгений Водолазкин рассказал "Литературной газете", что ситуация с коронавирусом способствует творчеству, а вот в жизни создает неудобства. Денис Драгунский верит, что уже через месяц или полтора станет полегче. Андрей Рубанов советует не слушать предсказателей и экспертов-дилетантов. Он считает, что вирус рано или поздно победят.

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Автор: Яна Либерман
#писатели #коронавирус

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