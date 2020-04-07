Российские писатели рассказали, чем может закончиться пандемия COVID-19

Российские писатели поделились своим мнением на тему окончания пандемии коронавирусной инфекции. Они рассказали, какое влияние на их творчество оказывает COVID-19.

Соответствующие вопросы писателям задала "Литературная газета". Журналисты напомнили, что Пушкин во время холерного карантина написал много замечательных произведений, вошедших в цикл под названием "Болдинская осень".

Порядок жизни у писателя Романа Сенчина во время пандемии не изменился. Он признался, что и до этого большую часть времени проводил дома. Сенчин предполагает, что ситуация с коронавирусом поможет человечеству поумнеть.

Олеся Николаева верит, что все закончится победой России. Надеется на лучшее и Анна Гедымин, которую близкие в шутку называют патологическим оптимистом.

Евгений Водолазкин рассказал "Литературной газете", что ситуация с коронавирусом способствует творчеству, а вот в жизни создает неудобства. Денис Драгунский верит, что уже через месяц или полтора станет полегче. Андрей Рубанов советует не слушать предсказателей и экспертов-дилетантов. Он считает, что вирус рано или поздно победят.