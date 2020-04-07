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23:19   7 Апреля 2020
Политика

Шаповалов указал на двуличие политики Турции по Сирии

Шаповалов указал на двуличие политики Турции по Сирии

Представители Минобороны Турции заявили, что сократят свои военные операции на территории Сирии из-за пандемии коронавируса. Но турецкие конвои через погранпереход Сирии не сокращаются. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему так происходит.

Эксперт указал, что Анкара оказалась в сложной ситуации, поскольку весь мир сейчас выступает за прекращение военных конфликтов в условиях бушующей пандемии коронавируса. Турция же принимает этот принцип только декларативно, передает ФАН.

"Мы видим, что Турция не собирается выполнять взятые на себя обязательства, поскольку стремится использовать ситуацию с пандемией для решения своих задач, в том числе в Сирии. Это двуличная, неискренняя политика", — сказал Шаповалов.

Политолог отметил, что правительство Турции способствует тому, чтобы радикальные группировки снова захватили очищенные земли, в частности трассу М4 и прилегающие к ней территории. Он пояснил, что эти действия идут вразрез с московскими соглашениями.

"Турция умышленно развязывает руки боевикам. Вне всякого сомнения, отказ Турции проводить операции дает больше свободы вооруженным группировкам в организации провокаций", — заключил эксперт.

Стало известно, что МИД Сирии выступил с призывом к Евросоюзу и США снять односторонние санкции из-за угрозы системы здравоохранения арабской республики. 

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Автор: Василий Пименов
#сирия #турция #политолог #шаповалов

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