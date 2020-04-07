Шаповалов указал на двуличие политики Турции по Сирии

Представители Минобороны Турции заявили, что сократят свои военные операции на территории Сирии из-за пандемии коронавируса. Но турецкие конвои через погранпереход Сирии не сокращаются. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему так происходит.

Эксперт указал, что Анкара оказалась в сложной ситуации, поскольку весь мир сейчас выступает за прекращение военных конфликтов в условиях бушующей пандемии коронавируса. Турция же принимает этот принцип только декларативно, передает ФАН.

"Мы видим, что Турция не собирается выполнять взятые на себя обязательства, поскольку стремится использовать ситуацию с пандемией для решения своих задач, в том числе в Сирии. Это двуличная, неискренняя политика", — сказал Шаповалов.

Политолог отметил, что правительство Турции способствует тому, чтобы радикальные группировки снова захватили очищенные земли, в частности трассу М4 и прилегающие к ней территории. Он пояснил, что эти действия идут вразрез с московскими соглашениями.

"Турция умышленно развязывает руки боевикам. Вне всякого сомнения, отказ Турции проводить операции дает больше свободы вооруженным группировкам в организации провокаций", — заключил эксперт.

Стало известно, что МИД Сирии выступил с призывом к Евросоюзу и США снять односторонние санкции из-за угрозы системы здравоохранения арабской республики.