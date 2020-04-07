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22:46   7 Апреля 2020
Общество

Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

Министерство транспорта РФ озвучило условия для вывоза спецрейсами россиян, оказавшихся за границей.

Вывозными рейсами доставят на родину тех россиян, которые покинули РФ в 2020 году, сообщает РИА Новости. Кроме того, если у человека билет российской авиакомпании, то для него рейс будет бесплатным, если же иностранной — придется доплатить. 

Также обязательным условием для того, чтобы попасть на спецрейс, является учетная запись на портале Госуслуг. Благодаря им, Минкомсвязь формирует списки россиян, которых отправят на родину.

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Автор: Борис Нестеров
#минтранс рф #коронавирус

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