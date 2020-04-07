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Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

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22:35   7 Апреля 2020
Экономика

Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

Действующие западные санкции способны усугубить гуманитарную ситуацию в Сирии в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявили в МИД Сирии.

Сирийские дипломаты настаивают на немедленном снятии односторонних санкций Евросоюза и США, которые являются незаконными и противоречат международным нормам и правам человека. Системе здравоохранения Сирии при действующих ограничительных мерах Запада будет сложно бороться с распространением COVID-19.

В заявлении МИД сказано, что Сирия присоединяется к организациям и странам, которые в условиях эпидемии требуют снятия всех санкций, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась. Дипломаты САР также подвергли критике тех европейских чиновников, которые не считают, что снятие санкций в нынешней ситуации необходимо.

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Автор: Ирина Большунова
#евросоюз #сша #сирия #санкции #снятие санкций #коронавирус

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