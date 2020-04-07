Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19

Разработка вакцины от коронавирусной инфекции ожидается к концу текущего года. С таким заявлением ранее выступила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова также подчеркнула, что в настоящее время сотрудниками ФМБА проводятся сравнительные испытания еще трех препаратов от COVID-19. По ее словам, регламентированные доклинические исследования стоит ожидать примерно к середине июля. Информацию об этом глава агентства озвучила в беседе с корреспондентом телеканала "Россия 24".