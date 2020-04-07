Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

 Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19

Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19
Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

 Разведка ЛНА узнала о огромном количестве турецких БПЛА, используемых террористами ПНС

Разведка ЛНА узнала о огромном количестве турецких БПЛА, используемых террористами ПНС
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

Вывозные рейсы для граждан РФ с билетом российской авиакомпании будут бесплатными

 Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19

Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19
Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

Санкции Запада мешают системе здравоохранения Сирии бороться с COVID-19

 Разведка ЛНА узнала о огромном количестве турецких БПЛА, используемых террористами ПНС

Разведка ЛНА узнала о огромном количестве турецких БПЛА, используемых террористами ПНС
Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

 РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти

РФ может принять меры против саудитов из-за их требований по нефти
21:45   7 Апреля 2020
Общество

Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19

Глава ФМБА Скворцова назвала ожидаемое время для разработки вакцины от COVID-19

Разработка вакцины от коронавирусной инфекции ожидается к концу текущего года. С таким заявлением ранее выступила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова также подчеркнула, что в настоящее время сотрудниками ФМБА проводятся сравнительные испытания еще трех препаратов от COVID-19. По ее словам, регламентированные доклинические исследования стоит ожидать примерно к середине июля. Информацию об этом глава агентства озвучила в беседе с корреспондентом телеканала "Россия 24". 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#скворцова #фмба #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...