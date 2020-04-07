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21:19   7 Апреля 2020
Общество

Беглов заслушал доклад вице-губернатора Бондаренко на тему благоустройства Петербурга

Беглов заслушал доклад вице-губернатора Бондаренко на тему благоустройства Петербурга

Доклад вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко на тему благоустройства города заслушал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В этом году петербуржцы не будут принимать участие в традиционном Дне благоустройства. Его отменили на фоне реализации мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Работы по благоустройству выполнит ответственный комитет, а также другие ведомства. Как пишет издание "Невские новости", уборка началась еще в конце февраля.

На прошлой неделе коммунальщики занялись дезинфекцией остановок. Особое внимание коммунальные службы уделяют павильонам, расположенным недалеко от станций метрополитена. Кроме того, с 7 апреля в Петербурге дезинфицируют дороги. Городские садовники готовятся к высадке как однолетних, так и многолетних цветов.

С 20 апреля жители Петербурга смогут оценить качество весенней уборки. Интернет-голосование пройдет на официальном портале администрации города. Высказать свое мнение об уборке петербуржцы смогут до 13 мая. За первые три дня апреля с улиц города вывезли 11 247 кубометров мусора и листвы. Их собрали не только с внутриквартальных территорий, но и территорий, не имеющих ведомственной принадлежности.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #уборка #весна

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