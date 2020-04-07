Разведка ЛНА узнала о огромном количестве турецких БПЛА, используемых террористами ПНС

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли прицельные удары по объектам захваченного радикалами так называемого ПНС Ливии аэропорта Митига, который стал для террористов одним из опорных пунктов для обстрелов жилых кварталов и позиций ЛНА.

Группировки "правительства" совместно с военнослужащими Анкары продолжают эксплуатировать аэродром для вооруженных нападений, игнорируя данные ими обещания о соблюдении режима перемирия. Воздушная гавань, которая до сих пор принимает гражданские самолеты, была переоборудована в военную базу, где размещены не только артиллерийские установки и склады с оружием, но и пункт управления беспилотниками.

По данным разведки, Турция перебросила в Митигу огромное количество БПЛА, эксплуатируемых радикалами для постоянных атак на инфраструктуру гражданского населения. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела операцию, основной задачей которой было снижение угрозы, исходящей от военной базы Правительства национального согласия (ПНС), вследствие чего ЛНА нанесла ракетный удар по пункту управления.