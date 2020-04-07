Критика гумпомощи РФ для США констатирует финал «рашагейта»

Россия, направив Вашингтону медицинскую помощь для борьбы с эпидемией коронавируса, проникла в общественное сознание и информационное пространство США, о чем не замедлили сообщить американские СМИ.

Как пишет во вторник «Иносми.ру», издания Fox и Guardian подали хороший пример того, как можно предвзято интерпретировать новость о прибытии российского самолета с медицинским оборудованием в США. Их материалы вышли под нейтральными заголовками «Коронавирус: Россия отправила в США самолет, заполненный медикаментами» и «Россия направляет самолет с медицинским оборудованием в США на фоне пандемии коронавируса», но в подзаголовках при этом высказывалось предположение, что, возможно, критики заподозрят Москву в желании превратить этот жест доброй воли в политическую акцию.

Аналогичную мысль продвигает и журнал Foreign Policy.

«Бойтесь данайцев, дары приносящих – Китай и Россия направляют медицинскую помощь в Италию и другие страны, пострадавшие от пандемии коронавируса, однако их мотивы далеко не столь альтруистичны, как может показаться», — говорится в опубликованной там статье.

Им вторит и издание The Washington Post, выпустившее материал об оказанной Россией помощи под заголовком:

«Трамп назвал российскую помощь США в борьбе с коронавирусом «очень милой». Путин может использовать это как пропагандистскую акцию».

Таким образом, отмечает «Иносми.ру», американские СМИ переключились с темы возможного «сговора» с Россией на предостережения в адрес президента США Дональда Трампа, который по своей «невежественности и наивности» может попасться на «коварные уловки» своего российского коллеги.

При этом, как отмечается, возможно, американских журналистов и экспертов пугает еще и тот факт, что Россия нарушила монополию в сфере гуманитарной помощи, которая раньше принадлежала исключительно Западу.

Именно Штаты и их союзники закрепили за собой негласное право раздавать гуманитарную помощь на своих условиях. Для США это такая важная часть внешней политики, что там есть официальная правительственная структура – Агентство США по международному развитию USAID – которая специализируется на этих вопросах.

Бюджет USAID равен половине общего объема военных расходов России, это говорит о том, насколько серьезная структура занимается распределением американской гуманитарной помощи. Возможно, поэтому местных экспертов-паникеров так напугала российская помощь Вашингтону – они бояться, что русские с минимальными затратами могут добиться в гуманитарной сфере таких же успехов, каких российский телеканал RT уже достиг в информационном поле.

Также негатив, всколыхнувшийся в американских СМИ в ответ на прибывшую из России медицинскую помощь, объясняется простым расизмом. Это можно объяснить тем, что США на протяжении десятилетий использовали гуманитарную помощь другим странам, чтобы добиться их расположения, то есть исключительно в пропагандистских целях и считали это совершенно нормальным. Теперь же, когда это делает Россия или Китай, или любая другая страна, которую не любят в Вашингтоне, они называют это недопустимым.

«Логика выглядит примерно так: «Русские прислали гуманитарную помощь? Должно быть, это хитрая уловка, пропагандистский трюк! Они ведь злые по определению». А это, друзья, уже расизм в чистом виде», — пишет «Иносми.ру».

Именно такие соображения и стоят за негативной реакцией ведущих американских СМИ на прибытие российской медпомощи в Вашингтон. В заключение издание отмечает, что растянувшийся на последние годы скандал с так называемым «рашагейтом» и с подозрениями в адрес Трампа, что он ставленник Москвы, постепенно уступают место новым инфоповодам. Теперь пресса в США пишет о «наивности» своего президента, которого надо предостеречь об опасности угодить в «российскую ловушку».