Скворцова назвала сценарий распространения COVID-19 в России благоприятным

Эпидемиологическая ситуация в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Распространение коронавируса замедлится приблизительно через 10-14 дней, уверена Скворцова. По ее словам, COVID-19 охватывает Россию достаточно медленно для того, чтобы назвать сценарий развития благоприятным.

Подробная информация о коронавирусной инфекции опубликована на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным, в России зафиксировано 6343 случая заражения. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 954 граждан. За все время 47 человек с коронавирусом умерло, при этом 407 успешно одолели заболевание.