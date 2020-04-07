Беглов принял участие в видеоконференции на тему борьбы с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководил заседанием, которое прошло в режиме видеоконференции, московский мэр Сергей Собянин.

Беглов высказался о поставках в Петербург средств индивидуальной защиты, а также поднимал темы доплаты медикам, которые борются с коронавирусом, и поставок техники в больницы. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На заседании отметили усилия Петербурга по наращиванию койко-мест для пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

До этого глава Петербурге напомнил жителям города, что с 6 апреля во всех школах и колледжах выдаются продуктовые наборы. Они предназначены для льготных категорий детей.