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20:32   7 Апреля 2020
Политика

После призыва закрыть Москву Васильева вновь нарушила режим самоизоляции

После призыва закрыть Москву Васильева вновь нарушила режим самоизоляции

Глава созданного с подачи блогера Алексея Навального "Альянса врачей" Анастасия Васильева снова нарушила действующий в Москве режим самоизоляции. Ради самопиара активистка отправилась в Реутов, выдав поездку за попытку помочь сотрудникам больницы.

Поездка Васильевой в Реутов не только не была согласована с руководством Центральной городской клинической больницы, но и использовалась для очередного искажения информации, пишет ФАН.

Лидер навальнистского профсоюза намеревалась своими действиями спровоцировать скандал, но эта попытка провалилась. Васильева пыталась вручить медикам Реутова коробки с неизвестным содержимым, но была остановлена охраной учреждения, на территории которого действует карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Васильева планировала выставить эту ситуацию в качестве препятствия ее желанию оказать помощь. При этом активистка наплевала на принимаемые властями меры по противодействию опасной инфекции, поставив под угрозу чужие жизни и работу врачей.

Кроме того, дополнительные средства индивидуальной защиты, которые якобы привезла в Реутов Васильева, можно передать через спецорганизации. Однако этот вариант для протеже Навального не подходит, так как не способен принести популярность в информационном поле.

Во время таких "рейдов" Васильева постоянно ведет видеосъемку, что только подкрепляет подозрения в корыстности действий активистки.

Примечательно, что ранее глава "Альянса врачей" заявляла о том, что Москву следует закрыть, как это сделали с Уханем в Китае. Однако на фоне нарушения Васильевой режима самоизоляции подобные ее высказывания выглядят лицемерием.

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Автор: Юлия Яковлева
#васильева #реутов #альянс врачей

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