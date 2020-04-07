ВЦИОМ перечислил популярные среди россиян меры защиты от COVID-19

Защититься от коронавируса можно, уверено большинство россиян (74%). Большинство из граждан РФ предпочитают придерживаться режима самоизоляции для профилактики COVID-19.

Уверенность в том, что от COVID-19 защититься нельзя, выразило только 16 % жителей России. При этом большинство (81%) заявили, что соблюдают режим самоизоляции. Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения отметили, что неделю назад только 61% респондентов подтвердили, что их близкие/знакомые придерживаются рекомендаций врачей по нахождению дома.

В Москве доля таких граждан выше. Неделю назад на вопрос о соблюдении режима самоизоляции положительно ответил 81% опрошенных, а по итогам последнего опроса их доля выросла до 90%. Также на 6 пунктов (до 76%) увеличилась процентная составляющая тех, кто ограничил контакты, сидит дома или уехал в отдаленное место.

Утвердительно на вопрос о поддержании гигиены и использования антисептиков ответили 58% опрошенных. Около трети граждан (30%) заявили, что носят маску или респиратор. Как отмечают аналитики ВЦИОМ, их доля выросла за неделю на 9 пунктов. Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали, как много россиян верят в то, что власти справятся с угрозой пандемии. Более подробно узнать о коронавирусе и методах эффективной профилактики можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.