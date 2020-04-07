Вице-премьер Абраменко: АПК получит поддержку на фоне пандемии

Агропромышленный комплекс (АПК) России получит поддержку в условиях коронавирусной пандемии в мире, кабинет министров проводит осуждения на этот счет, сообщила вице-премьер Виктория Абраменко.

В российский перечень системообразующих предприятий включили 103 предприятия АПК. Пока правительство обсуждает формирование дополнительных мер для сохранения устойчивости экономических показателей в стране.

Вице-премьер также упомянула льготное кредитование, которое могут ввести для сельского хозяйства. Некоторые производства также получат поддержку на фоне роста цен на посадочный материал, удобрения, семена и многое другое, передает "360".

Представители бизнеса в России регулярно обращаются к кабмину за помощью. Все письма адресованы председателю правительства Михаилу Мишустину.