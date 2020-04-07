Forbes представил рейтинг богатейших людей планеты

Лидером в рейтинге самых богатейших людей мира по-прежнему остался основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос, его состояние оценили в 113 млрд долларов. Об этом пишет Forbes.

На втором месте в топе оказался сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов. В тройке лидеров также глава группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно с 78 млрд долларов.

Четвертое и пятое место в списке Forbes разделили руководитель инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и основатель компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием 67,5 млрд долларов и 59 млрд долларов соответственно. Всего в рейтинге представлено 20 человек.