Призывы Лондона к гражданам страны защитить государственную систему здравоохранения являются абсурдом, заявил генеральный директор компании Europe Insight Андрей Куликов.

Как передает "Экономика сегодня", британский премьер-министр Борис Джонсон, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, был переведен в реанимационное отделение в связи с ухудшением состояния его здоровья. Куликов назвал этот случай экстраординарным, однако признал, что это как-то повлияет на политику Великобритании.

Примечательно, что инцидент произошел в то время, как страны ЕС подвергли критике британскую стратегию борьбы с заболеванием, делающую ставку на изоляцию для пожилых людей, а также на выработку естественного иммунитета у всего остального населения.

Куликов подчеркнул, что британское правительство призывает защитить систему здравоохранения от перегрузок, что является парадоксом. Он отметил, что эта система, функционирующая в стране 70 лет, призвана заботиться о здоровье граждан. Однако в условиях реального кризиса она заняла другую позицию.

"Еще нужно обратить внимание на то, что в Великобритании и в других государствах сравнивают борьбу с коронавирусом с войной, но если продолжать аналогию, то этот слоган сравним с тем, как в военное время говорить "защитим армию", — заявил эксперт.

Резюмируя, Куликов отметил, что сложившаяся ситуация является полным абсурдом. Власти призывают британцев защищать систему здравоохранения, когда все должно быть наоборот.