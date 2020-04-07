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19:34   7 Апреля 2020
Политика

Главврач московской больницы заразилась COVID-19

Главврач московской больницы заразилась COVID-19

Главный врач московской больницы имени И. В. Давыдовского Елена Васильева сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией и ушла на самоизоляцию.

Об этом сообщает РИА Новости. Как объяснила Васильева, COVID-19 она заболела давно, сразу же самоизолировалась и продолжала сдавать анализы. Результаты тестов оказались положительными. Скорее всего, Васильева заразилась от пациента, у которого подозревали коронавирус. Сейчас главврач чувствует себя хорошо, больницей она управляет с помощью видеоконференций.

На сегодняшний день, 7 апреля, в Москве зафиксирован 5 181 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 скончался 31 человек, выздоровели 222.

Как сообщает RT, экстренные операции можно и нужно выполнять, считает трансплантолог Каабак. По его мнению, из-за их отсутствия число смертей в России вырастет.

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Автор: Василий Пименов
#больница #васильева #коронавирус

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