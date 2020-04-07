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19:28   7 Апреля 2020
Общество

Прокуратура США обвинила руководство FIFA в махинациях с долларами

Прокуратура США обвинила руководство FIFA в махинациях с долларами

Совместно с Минюстом Штатов прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение на 69 страницах. Оно касается как чиновников FIFA, так и ряда других лиц.

Всего в мошенничестве, коррупции и прочих махинациях подозреваются 53 человека. Среди них нет ни одного чиновника, компании или же спортивного функционера из России, но некоторые издания публикуют информацию так, как будто обвинение посвящено Чемпионату мира по футболу, прошедшему в нашей стране в 2018 году. Подробный материал публикует портал "Сенсаций.Нет".

В обвинительном заключении отмечается, что расследование этого дела ведется еще с 2010 года, а первые обвинения были обнародованы в 2015 году. Текущее заключение — уже третье по счету. Среди 53 фигурантов — руководители спортивного маркетинга FIFA , бывший гендиректор испанской медиа-компании, спортивная маркетинговая компания из Уругвая и прочие. О России ни слова. 

Тем не менее, отмечает "Сенсаций.Нет", многие русскоязычные СМИ, в основном признанные ранее иноагентами, подали информацию так, как будто Россия имеет отношение к этому расследованию. Согласиться с этим нельзя, так как страна упоминается лишь как организатор Мирового первенства 2018 года и как выгодополучатель от его проведения.

 

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Автор: Ирина Большунова
#сша #футбол #мошенничество #fifa

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